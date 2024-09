Il Monza si illude al Franchi Gosens fa 2-2 nel recupero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) di Michael CuomoSarebbe stato il regalo del compleanno numero 112 del club. Sarebbe stata la consacrazione della domenica delle imprese, che nasce sulla Parabolica e arriva fino aldi Firenze. Il rosso esulta, il biancorosso invece a metà , perché vincere sarebbe stato bello e importante, e per come si era messa non impossibile. Invece il punto conquistato è solo 1, che sa di beffa per come è maturato nella sfida contro il grande ex in panchina. Nel primo tempo la panchina delsembra il muretto Ferrari, Alessandro Nesta il miglior Vasseur che sceglie strategia e gomme. L’undici dell’inizio è quello che dà più garanzie: la prima di Turati tra i pali, il ritorno di Carboni in difesa, Pedro Pereira al posto di Birindelli, Caprari e Maldini dietro al rientro di Djuric.