Golf Scheffler chiude in bellezza e ricchezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Scottieha trionfato nel Tour Championship, torneo epilogo della stagione del PGA Tour. Ad Atlanta, nell’ultimo atto della FedEx Cup,partiva dal primo posto grazie all’azzeramento del ranking e la trasformazione dei punti accumulati in “vantaggio” nel leaderboard. Il suo punteggio di -10 si è trasformato in -30 nell’arco dei quattro giri. A 18 buche dal termine il torneo era più che ipotecato con Collin Morikawa secondo a cinque colpi di ritardo. Alla fine, il distacco è stato di quattro colpi senza però mai avere una reale possibilità di rientro, neppure quando il numero uno al mondo è incappato in un errore degno di un dilettante, alla buca otto, con un colpo maldestro dal bunker. La reazione è arrivata con tre colpi guadagnati in tre buche e un margine di vantaggio mai più in discussione.