Germania choc non solo il botto dell' estrema destra | Sahra l' anti-Rackete che farà cadere Scholz

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tanto tuonò che piovve. Ovvero, per dirla con le parole pronunciate pochi giorni fa al canale online Nius dal premier uscentea Sassonia, il Cdu Michael Kretschmer, «questi a Berlino non hanno ancora sentito il». Ieri ilè arrivato. Si sono celebrate le elezioni per i Parlamenti “statali” (laè un Paese federale) di Turingia e Sassonia e tanto da Dresda quanto da Erfurt è arrivata una pesante sconfitta per i partiti che sostengono il cancelliere Olafa Berlino. Buona invece la performancea Cdu guidata a livello nazionale da Friedrich Merz che si conferma la più votata in Sassonia con il 31,6% perdendo però qualche decimale secondo gli exit poll mentre crescerebbe di quasi tre punti in Turingia dove però arriva seconda. AFFLUENZA RECORD A stravincere sono stati i partiti populisti di, AfD, e di sinistra, il Bsw diWagenknecht.