FROM | la terza stagione dal 4 ottobre su Paramount+

(Di lunedì 2 settembre 2024): ladal 4suha rivelato oggi i nuovi componenti del cast delladi, che arriverà in Italia sudal 4. Robert Joy (CSI: NY) e Samantha Brown (Y: The Last Man) si uniranno al cast dell’ensemble. Joy interpreterà Henry, un uomo scurrile a cui gli anni non sono stati gentili, mentre Brown interpreterà Acosta, un nuovo agente di polizia. La trama e il cast di3 Girato nella pittoresca Nuova Scozia in Canada ,svela il mistero di una città da incubo che intrappola tutti coloro che entrano. Mentre i residenti riluttanti lottano per mantenere un senso di normalità e cercano una via d’uscita, devono anche sopravvivere alle minacce della foresta circostante, comprese le terrificanti creature che escono quando il sole tramonta.