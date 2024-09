Caro scuola studenti e consumatori | Spesa media da 1 200 euro a studente Confesercenti e gli editori si difendono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Autunno in salita per le famiglie italiane. Lo chiamano “” e quest’anno più del solito ha creato un vero e proprio scontro. Da una parte la Rete degli, la Flc Cgil e Federche denunciano un esborso medio pari a 1200-1300tra quaderni, zaini, diari, prodotti di cancelleria, materiale da disegno, libri. Dall’altra lae l’Associazione italianache siparlando di un aumento dei costi, per quanto riguardo riguarda i testi, del 2,4% alle medie e del 2,8% alle superiori. A dar ragione al sindacato e ai giovani è l’Osservatorio nazionale Feder: dal monitoraggio effettuato laper il corredo scolastico ammonterà quest’anno a circa 647per ciascun alunno, con un incremento del 6,6% rispetto al 2023.