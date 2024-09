Wolfs – Lupi solitari la recensione | due star sono meglio che una!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 1 settembre 2024) Il film:, 2024. Diretto da: Jon Watts. Genere: Commedia, Azione. Cast: George Clooney, Brad Pitt, Austin Abrams, Amy Ryan, Richard Kind. Durata: 10 minuti. Dove l’abbiamo visto: All’81° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, in anteprima stampa. Trama: Un mediatore professionista che lavora per la criminalità organizzata viene assunto per coprire un crimine di alto profilo. Ma sul posto si presenta anche un altro collega e i due, solitamente abituati a lavorare comecostretti a collaborare quando scoprono che la loro serata sta precipitando fuori controllo in modi che nessuno poteva attendersi. A chi è consigliato? A chi va pazzo per le commedie d’azione, a chi cerca lungometraggi divertenti, dinamici e spensierati, a chi vuole del sano testosterone sul grande schermo e a tutti i fan più accaniti di George Clooney e Brad Pitt.