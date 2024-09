Un assaggio di SuperLega Il primo derby va alla Lube

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Ilè della. All’Eurosuole Forum, piuttosto gremito (900 spettatori circa) per essere un allenamento congiunto, Civitanova supera 3-0 la Yuasa Battery neltest pre-campionato. Un appuntamento ormai fisso nell’estate della, ma stavolta più interessante dato che i cugini fermani sono neopromossi e dunque verranno ritrovati come avversari in. Come previstovigilia, coach Medei ha tenuto a riposo Nikolov e Chinenyeze, quest’ultimo appena rientrato dopo il trionfo olimpico. Out anche Lagumdzija, impegnato invece Con la nazionale turca. Top scorer è stato proprio il suo vice, Dirlic. Ospiti orfani dell’opposto Petkovic e con il convalescente Riccardo Vecchi in posto tribuna. I due tecnici hanno dato spazio a gran parte dei giocatori disponibili e hanno anche deciso di svolgere un parziale supplementare, terminato 25-19 in favore di Civitanova.