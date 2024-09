Positivo ad alcol e droga Si ribalta con l’auto muore la moglie 24enne Grave la figlia di sei mesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) La profezia è di quelle che fanno tremare: "Morirai in un incidente stradale!". Mariagrazia Bedin, barista di 24 anni, mamma di tre bambini ("i miei amori"), aveva chiesto il suo destino a un giochino popolare su Facebook. E la risposta, con tanto di lapide e iscrizione funeraria, era stata di quelle che fanno restare svegli la notte. Mariagrazia però presto se ne era scordata, relegando il malefico presagio nell’area giochi perché la previsione funeraria era accompagnata da una scadenza lunghissima: 2090, a 97 anni. Purtroppo, le cose non sono state così fortunate per la giovane mamma. Un terribile incidente stradale, avvenuto l’altra notte le ha spezzato la vita lasciando la figlioletta di seiin condizioni gravissime. La scena del mortale impatto è in via Sant’Anastasia a Fondi, in provincia di Latina, un evento che ha scosso la comunità locale.