Netanyahu a Hamas ' vi prenderemo regoleremo i conti'

(Di domenica 1 settembre 2024) Il premier israeliano Benyaminha trasmesso un messaggio aaffermando: "Dico ai terroristi diche hanno ucciso i nostri rapiti e dico ai loro leader: Non staremo fermi e non staremo in silenzio. Perseguiremo voi, vi." "Stiamo combattendo su tutti i fronti contro un nemico crudele che vuole assassinarci tutti. Proprio questa mattina ha assassinato tre poliziotti a Hebron. Mia moglie e io inviamo le nostre più sentite condoglianze alle loro famiglie", ha dichiarato. "Abbiamo visto l'inimmaginabile crudeltà degli assassini diil 7 ottobre, e l'abbiamo vista di nuovo nei tunnel sotto Rafah. Il fatto chenui a commettere atrocità come quelle del 7 ottobre ci impone di fare tutto il possibile affinché non possa commettere di nuovo queste atrocità ", hanuato il primo ministro in un messaggio registrato.