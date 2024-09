Naomi Campbell smentisce il matrimonio con Mohammed Al Turki | Solo grande amicizia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 1 settembre 2024) “Nessun legame sentimentale”, così Piero Piazzi, manager di, ha smentito le voci sulle presunte nozze della top model conAl, produttore saudita. Nessunsegreto, dunque, nessuna unione da favola per la modella., smentito ilcon AlRisale a venerdì 30 agosto 2024 la notizia secondo la qualesi sarebbe sposata per la prima volta a 54 anni con il produttore saudita Mahammed Al. Una fake news che ha fatto il giro del web, ma che, non nasconde nessuna verità. La top model, secondo la voce circolata, sarebbe convolata a nozze in gran segreto a bordo di un panfilo.