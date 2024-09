Inter Nesta | Bisogna ‘uccidere’ le partite! Ma vedo una crescita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024)ha parlato al termine di Fiorentina-Monza. La sua squadra è stata raggiunta al 95? sul 2-2 e nel prossimo turno incontrerà l’. AMAREZZA – Alessandro, in conferenza stampa, dopo Fiorentina-Monza ha parlato con grande delusione vista la beffa finale. Nel prossimo turno, i brianzoli giocheranno contro l’al Brianteo: «Volevo vincere, oggi avevamo l’opportunità di schiacciare la Fiorentina. Dobbiamo trovare la chiave perché opportunità così non accadono sempre e se l’avversario traballaucciderlo. Ma sto vedendo una. In fase offensiva dobbiamo mantenere per più tempo il calcio che vogliamo fare».