Firenze sotto choc per l’anziano aggredito Le sue condizioni sono appese a un filo Rintracciata la donna

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – La vita di Ezio,di 91 anni residente in via Maso Finiguerra, gravemente ferito durante la rapina che ha subìto nell’androne del suo palazzo, è appesa a un. Ma non trapela ottimismo dall’ospedale di Santa Maria Nuova, dove il pensionato è ricoverato da giovedì notte. Le fratture alla testa che ha riportato, probabilmente cadendo all’indietro in una sorta di corpo a corpo per difendere il suo borsello, nonoperabili e lo stato di coma è stato definito irreversibile.state però preziosissime le poche parole che Ezio ha proferito al figlio, dopo esser riuscito a trascinarsi in casa, ricoperto del suo sangue. Egli avrebbe infatti riconosciuto lache ha scoperto nascosta in fondo al disimpegno del suo condominio. Tanto che adesso nei suoi confronti è in corso l’attività della magistratura.