F1 GP Monza 2024 Jacobs | Hamilton mio idolo su Ferrari sarà combo perfetta

(Di domenica 1 settembre 2024) Marcell, ospite del Gran Premio didi Formula 1, non nasconde l’emozione per l’arrivo diinla prossima stagione. “Io tifo ovviamente per la– ha detto il velocista azzurro campione olimpico a Tokyo 2020 -, ma Lewisè il mioa livello sportivo, non solo a livello di Formula Uno. Quindi non vedo l’ora che l’anno prossimo arrivi nella famigliaper formare una. Se mi piacerebbe provare a guidare una Formula Uno? Assolutamente sì“. “È la terza gara a cui assisto dal vivo – ha spiegatoall’uscita dal box della Rossa -. Sono venuto anel 2021 dopo le Olimpiadi, poi sono stato a quello di Abu Dhabi e adesso sono tornato qui. Fosse per me li farei tutti però le tempistiche non coincidono con quelle che sono le mie gare quindi devo riuscire a trovare i momenti per riuscire a venire.