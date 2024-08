Zenith la settimana clou Oggi il super test a Siena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Undi lusso contro una formazione che punta al ritorno fra i pro, per affinare ulteriormente la condizione fisica e prepararsi così allo "storico" debutto in Serie D. Sono giorni cruciali per laPrato, che sta preparandosi in vista della prima giornata di campionato che il prossimo 8 settembre porterà in dote il confronto con lo United Riccione. E l’ultima amichevole del programma è stata fissata aperpomeriggio: alle 16, presso gli impianti sportivi di Acquacalda, gli uomini di mister Simone Settesoldi affronteranno i bianconeri che poco più di un decennio fa militavano ancora in Serie A.si prospetta quindi un confronto impegnativo, che il sodalizio pratese affronterà senza l’infortunato Tempestini, senza i convalescenti Rosi e Falteri (che rientreranno in gruppo la prossima) e senza Fiaschi, che proseguirà con la preparazione.