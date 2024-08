Weekend di fine estate a tavola con i piatti della tradizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Arezzo, 31 agosto 2024 –dicon i. Spazio alle tante sagre e feste paesane aperte in città. Ultimi due giorni a Ponte alla Chiassa, con la 43° edizioneFesta al Vecchio Ponte. Sarà possibile degustare i miglioritipici toscani, tra cui antipasti, maccheroni al sugo, trippa, grifi, griglia, pizza e tanto altro. A partire dalle 19 la cena, seguita da ballo liscio: domenica sera dalle 21,30 ospite l’orchestra Sarabanda. La domenica lo storico pranzo conspeciali come lasagne e arrosti. Ultimi due giorni a Badia al Pino, con la 44° edizioneSagraBistecca,domani alle 21,30 ballo con l’orchestra. Fino a domenica 8 settembre prosegue a Subbiano, la 49° edizione distate e 40° edizioneFesta dell’Uva. Domenica 1 settembre per tutto il giorno ci sarà anche il MercatinoCarabattola.