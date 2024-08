Ultime Notizie Roma del 31-08-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024)dailynews radiogiornale ho una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale ho avuto un improvviso non so spiegare perché sia successo l’ho vista e l’ho uccisa a un mese dal omicidio a coltellate diciamo Verzeni avvenuto a Terno d’Isola nel Bergamasco nel dal 29 al 30 luglio a casa arrivata una svolta come confermato da Maria Cristina Rota procuratore aggiunto a Bergamo la scorsa notte è stato fermato un cittadino italiano più 30 anni di origini essere non ha però precisato altre menti sulle sue generalità era merce un presidente che si tratterebbe di Mussa sankare residente a Susy prima è stato sentito come persona informata sui fatti poi ha reso dichiarazioni autoindizianti così è diventato impiegato è stato identificato come soggetto ripreso dei sistemi di videosorveglianza mentre si trovava a bordo di una bicicletta e si allontana velocemente dalla scena del ...