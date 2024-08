The Order la recensione | desolazione nel cuore americano

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 31 agosto 2024) Il film: The, 2024. Regia: Justin Kurtzel. Cast: Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett, Marc Maron, Odessa Young, Alison Oliver, Chantal Perron. Genere: Thriller, poliziesco. Durata: 120 minuti. Dove l’abbiamo visto: In anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Trama: Una serie di audaci rapine in banca e furti d’auto semina il terrore nelle comunità del Pacifico nord-occidentale, ma un agente FBI sospetta che i colpevoli non siano semplici criminali, bensì pericolosi terroristi interni. A chi è consigliato? A chi ama i thriller vecchio stile e le storie che raccontano in maniera acuta ed efficace la società in cui viviamo.