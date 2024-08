Le ultime parole di Sharon Verzeni mentre veniva accoltellata a morte | Perché? Perché?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo) – Gli ultimi istanti die le sue, di terrore e incredulità. Il 31enne Moussa Sangare, prima di accoltellare ala giovane barista, le avrebbe detto: “Scusa per quello che ti sto per fare”. E la donnaera colpita chiedeva: “?”. Il dettaglio, da quanto si è appreso, emergerebbe dell'interrogatorio reso dal fermato per l'omicidio della barista a Terno d'Isola.è statanella notte tra il 29 e il 30 luglio in via Castegnate. Secondo la pm Rota la 33enne sarebbe stata uccisasi è trovata “nel momento sbagliato e nel posto sbagliato”. Sangare, che ieri ha confessato l’omicidio - ha raccontato di essere poi fuggito in bicicletta e di averla modificata nei giorni successivi in alcuni componenti, per evitare che potesse essere individuato grazie al mezzo.