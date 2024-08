Inter-Cremonese Primavera 2-0 tre punti meritati C’è un super Berenbruch

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) Si chiude con il risultato di 2-0 la sfida tra l’e la. Dopo un primo tempo a ritmi elevati e con tanto pressing da parte dei nerazzurri, nella ripresa l’sale in cattedra senza lasciare spazio agli avversari. VITTORIA – Triplice fischio al Konami Youth Developmente Centre tra l’di Andrea Zanchetta e la, squadra ostica e che è partita subito bene in campionato. Dopo un primo tempo con ritmi alti e un’sempre a caccia del gol, nel secondo tempo il tabellino di gara segna 2-0 in favore dei nerazzurri. Nonostante un buon primo tempo, l’nella ripresa continua sulla falsa riga della prima frazione e al 60? trova il gol del meritato vantaggio. Tomasrientra sul sinistro falla fascia destra e infila sul primo palo dove un incolpevole Malovec non riesce ad arrivare.