Giulia Dardanelli chi era la moglie di Erminio Macario

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Nel 1938,incontra per strada a Torino la studentessa, allora sedicenne, che ben presto divenne la sua secondaera ancora sposato con la coreografa Mariano, sposata nel 1926. Il matrimonio ha una breve durata, ma il sodalizio professionale dura oltre vent’anni. A tal proposito si ricorda chevenne ammonito da Padre Pio, quando nel dopoguerra si recò a San Giovanni Rotondo per conoscerlo. Quando lo vide il frate disse subito: “Tu seie sei peccatore! Smetti di fare la rivista!”. Il comico infatti aveva avuto due figli dalla sua seconda compagna, ma non era riuscito ad ottenere l’annullamento. “Fai ricorso, non ti arrendere” gli disse Padre Pio e nel 1951 la Sacra Rota accolse la richiesta. Il 5 gennaio 1952 il Console dell’Ambasciata italiana a Parigi celebrò le nozze tra l’attore e