Frutteti distrutti dall’alluvione | Ho subito 35mila euro di danni e non sono stato risarcito

(Di sabato 31 agosto 2024) Un disastro senza precedenti. All’azienda agricola ‘Valzania Marco’, a Case Francisconi a Montiano, l’alluvione del 16 maggio 2023 ha sommerso tutto. Campi di pesco e albicocchistati completamente allagati e devastati dall’acqua, così come i campi di grano. "Nella mia azienda – spiega l’agricoltore Marco Valzania – è andato quasi tutto distrutto.stati danneggiati 9mila metri quadrati di grano tenero e 12mila metri quadrati di pesco e albicocco". L’acqua che arrivava quel giorno travolgeva tutto e faceva paura. "I miei campi erano sommersi completamente – continua –. La parte grossa della mia azienda, che si trova in collina, è andata distrutta. Il 19 maggio mirivolto a Cia perché mi aiutassero a chiedere il rimborso per isubiti al fondo Agricat.