Aggredito comandante Compagnia CC Taranto Nsc prepara proposta di legge

(Di sabato 31 agosto 2024) Tarantini Time Quotidiano«Durante la scorsa notte ilCarabinieri di, Capitano Francesca Romana Fiorentini, è stata vittima di una vile aggressione all’interno del comando provinciale, da parte di una donna residente nel leccese, arrestata con l’accusa di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e posta ai domiciliari. Innanzitutto solidarietà ale auguri per una pronta guarigione, ferma condanna invece per l’ennesimo gesto di violenza nei confronti di un Servitore dello Stato». Così Natalino Leobono, segretario generale aggiunto Puglia del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). «L’ufficiale è stato ferito seriamente a una mano e ne avrà per qualche settimana. Questo episodio di violenza arriva a pochi giorni da quelli già denunciati a Locorotondo e Rutigliano.