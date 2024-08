Ad Arpaise svolta la cena in bianco della condivisione a cura della Parrocchia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata di ieri ad, la splendida, ampia ed accogliente Piazza Matteo Renato Donisi per una sera ha cambiato il suo look e si è trasformata in una sala di ristorazione sotto il cielo stellato mite ed estivo, per trascorrere lainall’insegna dell’allegria e, organizzata dal Parroco diDon Albert Mwise. La gioiaserata é stata quella dell’unione, del ritrovarsi, dello stare insieme e, dove ognuno ha portato da casa qualcosa da mangiare e da bere e l’ha condiviso insieme agli altri, vestiti di, l’hanno donato ai presenti nello spirito di stare insieme e condividere ciò che si ha con gli altri.