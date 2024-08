Roma anche Koné è arrivato in città per le visite mediche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il calciomercato sta vivendo le ultime, caldissime ore, e laè una delle squadre più attive del nostro campionato. Dopo il capitolo Kevin Danso, rispedito al mittente per non aver superato le, e l’arrivo indi Alexis Saelemaekers nell’ambito dello scambio di prestiti col Milan, dove andrà Tammy Abraham, i giallorossi si preparano ad accogliereManu, sbarcato all’aeroporto di-Urbe dove erano diversi i tifosi presenti. Ora lee poi la firma sul contratto, per un affare da circa venti milioni di euro con il Borussia Moenchengladbach.inper leSportFace.