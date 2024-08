Rassegna Teatro dei Barbuti | Arcoscenico presenta ‘Io è Lui’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Sabato 31 agosto 2024, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei, nel centro storico di Salerno, per la XXXIX edizione dellaestiva diFestival", la Compagniapresente "Io è lui", per la regia di Rodolfo Fornario. In scena: Antonello Cianciulli, Antonella Quaranta, Roberto De Angelis, Rosaria La Femina, Daniele Alfieri e Rosa Pia Greco (Ingresso 10 euro). Viviamo un tempo dove il confine tra reale e virtuale diventa sempre più confuso e sbiadito, tutto potrebbe essere reale e tutto potrebbe non esserlo. Da questa considerazione parte l'idea di "Lui è io". Romualdo Muflone, impiegato del catasto, è un attempato sessantacinquenne, separato da qualche anno, fuori da tutti i circuiti e i meccanismi che permettono ad un uomo di potersi approcciare con l'universo femminile.