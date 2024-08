Raid russo su Kharkiv bombe su parco giochi e palazzo di 12 piani | cinque morti e 47 feriti Tra le vittime un bimbo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 agosto 2024 – È di, tra i quali una 14enne, e 47, di cui venti gravi, il bilancio degli attacchi aerei lanciati oggi dalla Russia sul distretto di Nemyshlyansky della città di, nel nord-est dell'Ucraina. Secondo le autorità locali, una bomba è caduta nell'area dove si trova un. Colpito anche undi 12, che è stato divorato dalle fiamme. This video grab taken from a handout footage posted on the Telegram account of the Head ofRegional State Administration Oleh Synehubov on August 30, 2024, shows local residents standing in the courtyard of a burning residential building following a missile attack in