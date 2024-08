Quella mascotte salvata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ora Paletta dorme beata tra una scrivania e una sedia negli uffici della polizia municipale di Monte San Savino. Ma la vita di questa gattina non è iniziata in discesa, anzi. Il tema è, tristemente, sempre il solito: l’abbandono. La piccola, come hanno appurato gli agenti, è stata scaricata vicino al casello savinese sull’A1. “Era in un trasportino rosa, con lei alcuni giocattoli e sue foto. Una volta scattata la segnalazione è stata soccorsa dall’associazione Casa Mau e affidata per le prime cure alla clinica veterinaria Santa Cristina di Monte San Savino. Purtroppo dalle immagini non siamo riusciti a vedere niente. Abbiamo così deciso unitamente di adottarla come nostra”, racconta la comandante della Municipale, Monica Crestini.