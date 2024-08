LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | anche oggi poco vento partenza in ritardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADANNI IMPORTANTI PER NEW ZEALAND: “NON SAPPIAMO QUANDO TORNEREMO A GAREGGIARE” 14.17 5’40” alla. Ma sarà davvero così? 14.15 Attualmente iloscilla tra 4 e 9 nodi. Ricordiamo che il minimo per gareggiare è 6,5. 14.13 Niente da fare,il countdown viene continuamente spostato. 14.11 8 Minuti alla, mac’èinstabile e potremmo avere dei ritardi. 14.10 Mancaall’inizio della sfida tra American Magic e Alinghi. 14.07 Alle 14.14 la prima regata tra American Magic e Alinghi. Rest up Cornish, it’s just a ghost race today #LVCup pic.twitter.com/E7NQdoVl2Z — INEOS Britannia (@ineosbritannia) August 30,14.01per Luna Rossa sarà un test molto importante, sulla carta contro la principale rivale per la vittoria non solo del round robin, ma dellaCup.