FOTO | La città di Memphis rende omaggio a Sycho Sid con un cartello stradale

(Di venerdì 30 agosto 2024) Questa settimana è stata segnata dalla perdita di una vera e propria leggenda del pro wrestling:Sid, noto per i suoi trascorsi sia in WWF che in WCW, è venuto a mancare all’età di 63 anni. La WWE ha resoall’ex wrestler durante l’ultima puntata di RAW ma, in giornata, ladi, patria di Sid, ha tributato la leggenda in un modo decisamente peculiare.ricorda Sid Lungo una strada della cittadina dell’Arkansas è visibile un’insegna digitale che recita la seguente frase: “We miss you Sid Vicious Rest In Peace Brother”. Unsicuramente particolare per la leggenda del wrestling che, sfortunatamente, non ha potuto vedere il proprio nome inserito nella Hall of Fame. This is up in, TN! pic.twitter.com/f5gNonmorv— 80's Wrestling (@80sWrestling) August 30, 2024