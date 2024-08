Con ’Marche Storie’ si accendono i borghi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Marche Storie è un modo per colorare ipiù belli della regione, per raccontare storie senza tempo e illuminare emozioni da custodire. Fermo aderisce da quattro anni, aprendo le porte di Torre di Palme, finora il filo conduttore era il recupero delle tradizioni storiche, delle vicende accadute in questo angolo di paradiso. Quest’anno, spiega l’assessore alla cultura Micol Lanzidei, il tema è la poesia: "Si comincia queta sera alle 18, con una edizione che declina il tema dell’infinito con le parole dei poeti, dentro uno spettacolo itinerante adatto a tutti, per raccontare la ricerca che ognuno compie verso l’immortalità. Abbiamo cercato di coinvolgere tutte le arti, dal teatro alla danza fino alla musica, e ci saranno momenti da incorniciare".