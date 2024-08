Calcio | Codacons interviene su prezzi biglietti proposta sul tema tariffe

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 30 agosto 2024): Variabilità dei: Una Questione SpinosasusulIl mondo delitaliano si trova nuovamente al centro di una polemica che riguarda ideiper i settori ospiti negli stadi. Il, noto organismo di tutela dei consumatori, ha sollevato la questione dell’eccessiva variabilità delleapplicate ai tifosi che seguono le proprie squadre in trasferta., questione– notizie.comLa problematica evidenziata dalriguarda l’ampia gamma dirichiesti per accedere ai settori ospiti nei diversi stadi d’Italia. In occasione dell’ultima giornata di Serie A, ad esempio, si è registrata una “pioggia” didifferenti che variano significativamente da uno stadio all’altro.