Uruguay campionato sospeso fino a domenica dopo la morte di Izquierdo

(Di giovedì 29 agosto 2024) La Federcalcio uruguaiana hailladi Juan, difensore 27enne del Nacional venuto a mancare nelle scorse ore presso l’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove era ricoverato in terapia intensiva per un collasso avuto durante la partita di Coppa Libertadores contro la squadra brasiliana. “È con grande dolore che diamo l’addio a un amato membro del nostro calcio uruguaiano. Juanera un giocatore attivo e impegnato, una persona di famiglia e di amici, apprezzato e molto amato dai suoi compagni di squadra e dai colleghi di tutti i club in cui ha giocato”, si legge nel comunicato della Federazione. La salma è stata trasportata a Montevideo con un aereo dell’aeronautica militare uruguaiana.ladiSportFace.