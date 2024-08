Terzic DG Stella Rossa sfida l’Inter e le altre | Non cederemo a nessuno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il Direttore Generale delladi Belgradoha parlato del sorteggio di Champions League. Serbi tra i rivali del. FIDUCIA – A parlare del percorso in Champions League della, il Direttore Generale Zvezdan. I serbi affronteranno pure. Le sue parole ai canali del club: «Questo è quello che volevamo. Siamo contenti del sorteggio, giochiamo contro le migliori. Questo non è un gruppo, ma un girone unico con 36 squadre e abbiamo otto avversari diversi. Porteremo al Maracanà colossi europei come Barcellona, ??Benfica, PSV e Stoccarda e sarà uno spettacolo. Inoltre, andremo a Berna contro lo Young Boys, nostro “debitore”, oltre che a Milano per due partite, e a Monaco.