Stranieri in classe la sfida dell’integrazione Il rettore della Bocconi Billari | Ci giochiamo il futuro del nostro Paese

(Di giovedì 29 agosto 2024) Milano – “Abbiamo un sistema scolastico ancorato a un mondo che non c’è più, che propaga le disuguaglianze. Deve cambiare per non perdere capitale umano”. Francesco, demografo edell’Universitàdi Milano, inquadra così ladegli studenti“sulla quale si gioca ildel, non di unaltro”. Cosa ci dicono i dati? “Le coorti che vediamo adesso a scuola sono frutto dei cambiamenti demografici di sei anni fa: quindi da una parte del crollonatalità, che era già cominciato, dall’altro dei flussi migratori. A livello nazionale quasi il 15% degli studenti è di origini straniere, con percentuali che aumentano nelle regioni economicamente più forti, Lombardia ed Emilia-Romagna in testa”.