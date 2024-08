Scontro all’incrocio e auto in fiamme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Schiantonella zona commerciale, un’si ribalta. All’ospedale è finito un civitanovese di 66 anni. L’incidente è avvenuto ieri poco dopo le 8 in via Einaudi, a Santa Maria Apparente, nei pressi del casello. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, una Fiat Panda e una Lancia si sono scontrate e la Panda si è ribaltata. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e della Croce Verde e i vigili del fuoco del distaccamento di via Moro. Il conducente dell’che si è ribaltata è stato caricato in ambulanza e portato al pronto soccorso di Civitanova Alta. Nulla di grave, per fortuna. Alle 9 invece l’allarme è arrivato dalla statale Adriatica, dove una Fiat Punto ha preso fuoco. Il rogo, che ha completamente distrutto l’, è avvenuto nel tratto di via Colombo, a Fontespina.