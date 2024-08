MotoGP | Marc Marquez e il problema delle cadute | che succede?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un dato importante da analizzare per. Lo spagnolo si è reso protagonista, infatti, di diverseall’interno del Mondiale 2024 die tanti addetti ai lavori si stanno sempre più chiedendo a cosa sia dovuta questa situazione incresciosa. Il diretto interessato, durante unasue ultime interviste, ha spiegato il suo punto di vista raccontando che le scivolate in pista sono determinate dalla sua grande voglia di tornare a vincere una gara a distanza di diverso tempo. Una voglia prepotente che porta, spesso, l’iberico a rischiare qualcosina in più all’interno dei weekend della classe regina.ammette: “Sono troppo ottimista, ma lenon m’interessano” “Le mie? Questo è successo perché ero troppo ottimista. Sarebbe stato un podio facile, ho guidato molto bene. Nella prima metà di gara mi sono ricordato di mantenere la calma.