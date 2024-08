‘La strambata’ di Vegliani | Luna Rossa favorita per la Louis Vuitton Cup Delusione per Alinghi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024)ANCORA SCONFITTA CONTRO NEW ZEALAND Ogni regata contro i neozelandesi è un passo avanti.è stata al comando per metà regata. Conteranno le regate di ottobre contro di loro, non queste. Anche oggi abbiamo avuto la sensazione cheè la sfidante più forte che c’è.Gli americani hanno perso malamente contro gli inglesi che non sono sembrati dei fulmini nelle prove preliminari. La prima giornata del round robin ci ha detto cheè forte e se la gioca con i neozelandesi. È vero che i Defender hanno il vantaggio di osservare le sfidanti, ma vale anche il contrarioOggi sono partiti davanti, sono stati davanti per metà regata, poi hanno fatto una mossa superficiale, un calcolo sbagliato che ci può stare, non è neanche corretto parlare di errore. Il vento bisogna capirlo e sentirlo, le condizioni erano difficilissime.