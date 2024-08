Impianti sportivi dell’Acquedotto | Nasce un polo multidisciplinare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Un investimento prezioso che riqualificherà un’intera area per farla divenire un vero e propriosportivo, contotalmente rinnovati in un contesto ambientale a cui i lucchesi sono molto legati": parola dell’assessore allo Sport Fabio Barsanti che ieri ha annunciato, insieme al al consigliere comunale delegato al Pnrr Armando Pasquinelli, ai dirigenti e ai tecnici comunali, l’avvio del cantiere per gli. "Si tratta di una grande opportunità per lo sport cittadino – ha spiegato Barsanti – che finalmente potrà usufruire di un impianto moderno, sicuro e funzionale.