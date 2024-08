Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 29 agosto 2024)live dellatraoggi, giovedì 29 agosto Aumenta la tensione in Medio Oriente dopo la grande offensiva militare lanciata nella giornata di ieri dall’esercito israeliano in Cisgiordania. L’Idf ha colpito tre città, evacuato villaggi e campi profughi e imposto il coprifuoco a Jenin. Secondol’intenzione diè quella di allargare la, mentre l’Onu ha condannato l’operazione affermando che viola il diritto internazionale. Le flebili speranze di una tregua ormai sembrano allontanarsi sempre di più. Di seguito ledi oggi, giovedì 29 agosto 2024, sullatraa Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.Notizia in aggiornamento