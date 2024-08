Come sconfiggere definitivamente il jet lag e viaggiare sereni

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il viaggio perfetto richiede una buona dose di preparazione, ma anche i piani meglio congegnati possono essere scombussolati se il jet-lag si fa sentire. Assicurarsi di avere la valigia giusta, non dimenticare di controllare il passaporto e tutte le accortezze del caso, infatti, non servono a nulla se non riesci a riposare adeguatamente. Mentreverso ovest tende ad avere un adattamento più facile, andare verso est potrebbe essere una storia completamente diversa (basta chiedere a chi è appena tornato dalle vacanze in Asia). «Quando si viaggia da un fuso orario all'altro, si salta avanti (o indietro) nel tempo e il corpo non è abituato a questo», afferma Janet Kennedy, Ph.D., psicologa clinica di New York. «Ecco cos'è il jet lag. È uno sfasamento tra l'ora in cui il corpo pensa di essere e l'ora in cui ci si trova fisicamente».