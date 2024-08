Ciclismo al velocista Mareczko la tappa in Cina del Tour Of Hainan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 29 agosto 2024 - Giornata trionfale per il Team Corratec Vini Fantini, società professionisti adottata dalla città di Montecatini sul traguardo cinese di Qionghai al termine della primadelof. Si è imposto con una magistrale volata il bresciano Jakubal termine di una frazione di 95 chilometri, caratterizzata da un ritmo elevatissimo e numerosi attacchi.ha dimostrato grande abilità e tenacia, riuscendo a gestire al meglio le forze, assicurandosi una posizione ideale per la volata. “Sono entusiasta della vittoria - ha dichiarato Jakubsubito dopo l’arrivo - sapevo che questaera adatta alle mie caratteristiche, ma non è stato facile. Oltre al successo si giocava anche la maglia di leader, il che ha creato un alto livello di stress nel gruppo, specialmente nelle ultime fasi di gara.