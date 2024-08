Chiesa la verità ai tifosi sul rinnovo | cosa c’è dietro l’addio alla Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Federicolascia lae approda al Liverpool e con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram saluta ibianconeri e svela lain merito al mancato. Il saluto diaidella Juve “È giunto il momento di concludere questo percorso insieme a voi,bianconeri. Vorrei dedicare qualche parola per ringraziarvi del grande affetto che mi avete sempre dimostrato, affetto che porterò per sempre nel cuore. Con voi e con lasono cresciuto, sia come uomo che come calciatore. Mi avete sostenuto nei momenti belli e in quelli difficili, e per questo vi sarò sempre grato. In questi quattro anni ho avuto l’opportunità di lavorare con giocatori, staff e allenatori di altissimo livello. Siete stati come una famiglia per me e, anche nei momenti più complicati, mi avete aiutato a rialzarmi.