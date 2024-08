Addio umidità e capelli freschi | la lacca più venduta è quasi regalata

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 29 agosto 2024) Avresti mai pensato che il segreto per avereal top fosse concentrato in una bomboletta dispray? Ebbene sì, puoi direal crespo grazie ad una, ma non una qualsiasi. Laghd Perfect Ending protegge contro l’e offre una tenuta forte ma flessibile, per ottenere look professionali ogni giorno anche a casa tua. Infatti, dal 2004, il marchio ghd, noto per le sue piastre e prodotti per, ha guadagnato popolarità in Italia, ricevendo subito l’apprezzamento di parrucchieri e professionisti del settore. Ghd, che significa “Good Hair Day”, ha ampliato la sua gamma includendo spazzole e pettini, ma anche prodotti per lo styling, diventando uno dei marchi leader nella produzione di accessori e prodotti pere non solo.