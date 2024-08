Thomas muore senza una diagnosi | mesi di sofferenza e di ricoveri poi l’ipotesi choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una tragedia misteriosa che ha gettato nel dolore più profondo i suoi familiari, coi medici che continuano a cercare il motivo che l’ha portato al decesso.è morto dopo 4di, dato che i dottori hanno avuto molte difficoltà a comprendere cosa gli fosse capitato. Straziante il racconto della moglie della vittima, che a Il Resto del Carlino ha spiegato nei dettagli l’evolversi del malessere dell’uomo.Salvi è morto in ospedale a 50 anniche nessuno riuscisse a sapere perché stesse così male. Hanno fatto di tutto nei suoi confronti con la speranza di salvarlo, ma ogni tentativo si è rivelato non risolutivo e alla fine il cuore ha ceduto e la sua vita si è spenta per sempre. Anche se ora i suoi parenti vogliono le risposte che finora non hanno ricevuto. Leggi anche: “Purtroppo è il suo corpo”.