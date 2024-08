The Crow | La Recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arriva al cinema il film di Rupert Sanders, remake del famoso cult del ’94. TRAMA La trama è più o meno la stessa di sempre: una giovane coppia viene uccisa da una banda di criminali, ma il ragazzo torna, immortale e disperato, per vendicare la morte della sua amata. Ma (purtroppo) questa volta non finsice qui.Reso celebre anche dalla tragica morte dell’attore protagonista prima della fine delle riprese, il film di Alex Proyas, adattamento dell’omonimo fumetto di James O’Barr, è diventato un grande classico del cinema romantico, gotico e noir. Sopra le righe, ma non eccessivo. Al contrario, il remake con Bill Skarsgård e FKA twigs sacrifica l’atmosfera in favore dello splatter.