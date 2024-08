Sveva Alviti come Brigitte Bardot | l’acconciatura bouffant apre il Festival di Venezia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si bagna nelle acque della Laguna,da tradizione:debuttamadrina deldi2024. E sceglie, per l’occasione un’acconciatura che non può passare inosservata. Tipicamente Anni Settanta, riporta alla mente le pettinature semi-raccolte di una diva francese, dagli stessi colori dell’attrice romana:aldi: capelli allaL’arrivo diall’imbarcadero deldi2024, è sfavillante. Un puro omaggio agli Anni Settanta. Labbra carnose, capelli biondi, sguardo castano: la sua immagine in Laguna rievoca quella di una grande attrice,. Merito anche dell’acconciatura. Del resto, la frangia di BB è stata una delle tendenze capelli dell’estate.