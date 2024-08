Sinner vola ma Alcaraz è imprendibile | numeri mai visti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Jannikall’inseguimento di Carlos, ma lo spagnolo è: mai visto niente del genere, impressionante. In termini di ranking Atp sarà anche il numero 1 al mondo, ma questo primato non gli assicura la leadership in tutti gli ambiti. Tanto è vero che Jannik, al netto dei numerosissimi successi e traguardi collezionati da un anno a questa parte, non è primo nella classifica dei tennisti più pagati degli ultimi 12 mesi secondo Forbes. Carlosè il tennista che ha guadagnato di più negli ultimi 12 mesi (LaPresse) – Ilveggente.itIniziamo col dire che in vetta a questa top ten c’è il suo più acerrimo rivale, vale a dire Carlos. È lo spagnolo il re incontrastato in questo momento, poiché nessuno è riuscito a guadagnare più di lui.