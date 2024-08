Rigopiano | Al Via i Lavori per il Giardino della Memoria Simbolo di Ricordo e Resilienza

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Pescara - Sono iniziati iper la realizzazione del, nel luogo dove, il 18 gennaio 2017, una valanga distrusse l'hotel omonimo causando la morte di 29 persone. Il Comitato dei parenti delle vittime, che ha annunciato l'inizio deisui social, esprime soddisfazione per questo traguardo raggiunto dopo un lungo e difficile percorso. Il progetto prevede la realizzazione di 29 blocchi di marmo, ciascuno dedicato a una delle vittimetragedia. Le opere sono state donate da un'associazione di Orosei (Nuoro), che ha coinvolto la comunità locale per rendere possibile la commemorazione. Ilsi propone non solo come luogo di, ma anche come monito affinché tragedie simili non si ripetano.