Ragusa ladri sradicano il bancomat dell’ufficio postale usando un escavatore Le indagini

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Colpo grosso a Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi, nel cuore della provincia di. Una banda diha sfondato l’ufficioalle prime luci dell’alba, poco prima delle 5,unrubato. Con una precisione chirurgica, hanno demolito la parete laterale dell’edificio, puntando dritti al.Leggi anche: Venezia, ruba borsa delle vittime dopo l’incidente: denunciata una 71enne Un furto rapido In pochi minuti, i malviventi hanno staccato la cassaforte automatica dalla parete e sono fuggiti, lasciando l’in mezzo alla strada. Il mezzo pesante, rubato nella notte da un cantiere della zona, è stato abbandonato come un testimone muto del colpo. La quiete di Roccazzo, piccolo centro di poche anime, è stata squarciata dal rumore assordante dei macchinari in azione.