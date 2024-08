Pistoiese Ultime prove prima della Coppa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il debutto in gare ufficiali per lasi avvicina, masfida di domenica col San Donato Tavarnelle gli arancioni sono chiamati ad affrontare un’ultima amichevole precampionato. Questo pomeriggio, alle ore 18 allo stadio Giacomo Romanelli di Borgo San Lorenzo, i ragazzi di Domenico Giacomarro sfideranno la Fortis Juventus, formazione militante in Eccellenza. Un test che probabilmente sarà più abbordabile rispetto ai precedenti, considerata la categoria di differenza, ma che ladovrà sfruttare al meglio per proseguire nel proprio percorso di crescita in vista degli appuntamenti di inizio stagione. Negli allenamenti del Turchi l’allenatore arancione ha continuato a porre attenzione sulla fase offensiva, spronando i suoi giocatori, in particolare gli attaccanti, ad essere più cattivi negli ultimi sedici metri.